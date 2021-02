Governo: fonti Iv, 'noi chiesto verbale, ma non rappresentate differenze di posizione'**

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto il verbale, anzi un documento. Solo che questo verbale non rappresenta le differenze di posizioni". Così fonti Iv in merito al documento che avrebbe dovuto essere sottoscritto al termine del tavolo del programma. I renziani spiegano che "non siamo contro il verbale, lo abbiamo chiesto noi ma devono esserci raccolte tutte le posizioni, non si possono togliere i punti divisivi".