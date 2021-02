02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "La discussione al tavolo non è solo con Italia Viva". Così Teresa Bellanova, ai microfoni di Omnibus, su La7. "So che ieri c'è stata già una discussione importante, se ci sarà bisogno di qualche ora in più non credo questo sarà un problema", sottolinea Bellanova.