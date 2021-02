Startup: equity crowdfunding? 10 consigli per non bruciarsi la campagna

01 febbraio 2021 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Avere un buon prodotto o servizio è solo metà del lavoro. Riuscire a comunicarlo nella maniera giusta è l'altra metà. Eppure, questa parte è spesso trascurata dalle startup che si approcciano all'equity crowdfunding". A spiegarlo è Salvatore Viola, esperto di comunicazione e co-founder di Dynamo, l'agenzia di marketing e digital Pr che ad oggi ha contribuito a raccogliere oltre 6,5 milioni di euro.

"Siamo stati i primi a occuparci di equity crowdfunding, da quando questa forma di investimento è approdata nel nostro Paese. Nel 2016 abbiamo seguito la prima campagna su CrowdFundMe, una delle prime cinque in Italia. Era la raccolta di CleanBnB, la startup degli affitti brevi, che poi abbiamo accompagnato in un secondo round nel 2018 e alla quotazione in Borsa nel 2019. Nel corso degli anni, abbiamo aiutato tante startup a fare crowdfunding: Cynny, RepUP, Birrificio 620Passi, PlayWood, Floky e Seed Money", ricorda.

Dynamo lavora da sempre in sinergia con Seed Money, l'acceleratore privato italiano composto da oltre 180 soci dei quali più di 50 investitori seriali. La collaborazione partita nel 2016 con quella 'storica' campagna di CleanBnB continua a produrre un successo dopo l'altro grazie all'alchimia di competenze che si è venuta a creare fra le due realtà. Grandi capacità di selezione e mentorship da una parte, grande esperienza e competenze in comunicazione e marketing dall'altra.

"Siamo molto contenti di lavorare con Dynamo. Con loro abbiamo comunicato la nostra prima campagna, quelle di tante nostre startup e in questo momento stiamo seguendo il nostro secondo round, andato in overfunding in sole 24 ore e (ancora per poco) aperto su: https://www.crowdfundme.it/projects/seed-money-2/", dichiara Marco Rizzelli, general manager di Seed Money.

Anni di esperienza nello studio e nella realizzazione di campagne di comunicazione orientate al crowdfunding hanno permesso a Dynamo di annotare una serie di errori che i founder commettono di frequente e che spesso sono la causa principale di una raccolta che non va a buon fine.

1 - Non prepararsi in tempo. Il crowdfunding non inizia con l'apertura al pubblico della campagna sul portale, ma comincia molto prima. Sfruttare i mesi precedenti per stringere accordi, trovare investitori e pianificare la propria strategia di comunicazione è fondamentale per avere cartucce da sparare durante il round vero e proprio.

2 - Fidarsi delle parole. Molti founder sono convinti di chiudere una campagna perché amici, parenti e conoscenti hanno promesso loro di investire nella raccolta. Per esperienza, possiamo dire che solo una piccola quantità di queste promesse viene poi realmente mantenuta e il rischio di ritrovarsi con un round che non decolla tante volte è legato ad aspettative deluse e a una partenza senza investimenti.

3 - Trascurare i social. Prima di decidere se puntare o meno in una startup, gli investitori guardano da chi è composto il team e il primo canale ad essere controllato è Linkedin. Curare il proprio profilo su questa piattaforma, inserendo (o eliminando) le esperienze lavorative in base a quello che più contribuisce a dare valore all'attuale ruolo è fondamentale.

4 - Sbagliare il focus. Per quante cose possa fare una startup, riuscire a individuare il vero punto di forza, in grado di fare breccia nell'attenzione delle persone, è fondamentale. Quando si comunica bisogna fare delle scelte precise e decidere su cosa puntare. Non si può dire tutto e tutto in una volta. Il rischio è quello di annoiare e non convincere un eventuale investitore ad approfondire.

5 - Non contestualizzare. Ci sono momenti in cui determinati argomenti attirano l'attenzione del pubblico più di altri. Riuscire a creare un legame fra prodotto/servizio e attualità, rende più appetibile la notizia. I 'ganci' per contestualizzare una notizia sono infiniti. Serve intelligenza e grande spirito di osservazione, ma quando ci si riesce il risultato è formidabile.

6 - Non rispettare i giornalisti. Chi scrive considera sacri i propri lettori ed è disposto a pubblicare qualcosa solo se sa di poterli interessare. Inviare comunicati autocelebrativi e vuoti vuol dire non rispettare il lavoro del giornalista ed è la strada più rapida per indirizzare le proprie email nel cestino. Nessun professionista si lascia scappare l'occasione di pubblicare qualcosa di utile per i propri lettori.

7 - Perdere il contatto con la realtà. Ci sono founder convinti che il mondo non aspetti altro che versare denaro nella casse delle loro startup, salvo poi accorgersi che ogni piccolo investimento è sempre frutto di un intenso lavoro di relazione e comunicazione oltre che di una intelligente strategia di Adv che va sempre messa in conto. Purtroppo, spesso ci si rende conto di aver bisogno di una mano, quando è troppo tardi.

8 - Puntare solo sui numeri. Un investitore ha sempre bisogno di capire che tipo di ritorno può avere il suo investimento, ma sa anche che puntare su una startup è un'operazione rischiosa e con rientri a lungo termine. Eppure, spesso si sceglie di investire anche per sostenere un progetto e in quel caso la componente emozionale, l'empatia che i founder riescono a generare è importantissima.

9 - Stupire con effetti speciali. Il videopitch che accompagna una campagna di equity crowdfunding ha due obiettivi precisi: mostrare il volto dei founder e raccontare l'idea in maniera semplice e coinvolgente per invogliare ad approfondire. A volte basta un'inquadratura fissa, una persona che parla e dei testi che scorrono. Eppure, molti founder sono convinti che sia necessaria una produzione con grandi effetti speciali. Ricordiamoci che non bisogna stupire il pubblico, ma coinvolgerlo con semplicità e chiarezza.

10 - Sottovalutare il press kit. Nove startup su 10 non hanno mai pensato di farsi fare delle belle foto da inviare a giornalisti o blogger che ne fanno richiesta. Preparare un press kit con immagini in alta definizione, loghi, foto di founder, prodotti e magari un profilo aziendale è la base della comunicazione. Spesso si perdono importanti opportunità di pubblicazione perché questi materiali tardano ad arrivare.