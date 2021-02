01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb (Adnkronos) - "La difficile transizione democratica in #Myanmar soffocata da un nuovo colpo di stato dell'esercito. La comunità internazionale si mobiliti per il rispetto della legalità, della volontà popolare e per l'immediata liberazione di Aung San Suu Kyi e di tutti gli altri prigionieri politici". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti.