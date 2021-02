Lavoro: Stern (Nexumstp), 'blocco licenziamenti ha scaricato crisi su fasce deboli'

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb. (Labitalia) - "La circostanza si verifica nonostante il blocco dei licenziamenti che ormai perdura da circa un anno. La misura decisa dal governo italiano, e che secondo alcune forze politiche sarebbe da prorogare fino all'estate, ha di fatto scaricato tutta la crisi sulle fasce più deboli del mercato del lavoro, in primis i lavoratori a termine, che non hanno visto i propri contratti stabilizzarsi". Lo afferma Paolo Stern, presidente della società di consulenza Nexumstp, che assiste oltre 10 mila imprese italiane ed esperto di diritto del lavoro, commentando i dati sull'occupazione diffusi oggi dall'Istat, secondo cui, ricorda, "a dicembre 2020 si interrompe il trend positivo che tra luglio e novembre aveva portato a un recupero di 220 mila occupati; il calo occupazionale si concentra sulle donne e coinvolge sia i dipendenti sia gli autonomi; inversione di tendenza anche per la disoccupazione che, dopo quattro mesi di progressivo calo, torna a crescere portando il tasso al 9%".

"Il divieto di licenziamento generalizzato - avverte - non consente alle imprese di riorganizzare la propria attività per agganciare ogni piccolo anelito di ripresa. Davanti a questi numeri, bisogna puntare sullo sviluppo economico delle imprese e sulle politiche attive del lavoro più che bloccare il mercato con cassa integrazione e divieto di licenziamento. Specialmente le pmi, ossatura portante della nostra economia, devono ripartire con dinamismo competitivo".

"I lavoratori devono essere indirizzati dai servizi per l'impiego - spiega - verso le attività che cercano occupati anche attraverso percorsi di formazione e addestramento specifico. Auspicabile, infine, una decisa riforma degli ammortizzatori sociali che prediliga sempre strumenti formativi, come per esempio il fondo nuove competenze, rispetto a meri sussidi che allontanino il lavoratore della produzione e dall'innovazione delle imprese".