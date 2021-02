La SEO è il miglior investimento per le aziende nei prossimi 10 anni

01 febbraio 2021 a

a

a

(Milano, 1° febbraio 2021) - Tutti usano ogni giorno la casella di ricerca di Google. Milioni di persone che cercano prodotti o risposte, tramite il famoso motore di ricerca. Una media di 90.000 "query" al secondo, che moltiplicate per un anno, diventano una cifra incredibilmente enorme. Basterebbe già questo, per convincere un qualunque imprenditore, ad investire ad occhi chiusi sulla SEO.

Per comprendere meglio l'incredibile potenziale di questo canale di marketing, è utile rivolgersi ad un vero esperto del settore: Dario Scarano,

Il posizionamento nei motori di ricerca: la chiave del successo?

Ogni anno in America le aziende investono circa 80 miliardi di dollari (fonte

Cosa fare per farsi trovare dai clienti con Google?

L'obiettivo dei motori di ricerca è quello di offrire la migliore risposta a ciò che cercano gli utenti. In funzione di questo principio, un sito di successo deve rivolgersi alle persone giuste, offrendo esattamente quello che esse vogliono. É necessario considerare i motori di ricerca come un "ponte" che collega le aziende, con i loro potenziali clienti. Ma per fare questo è essenziale attuare delle strategie di marketing ben mirate, affinché gli imprenditori possano farsi trovare dai loro potenziali clienti, nel momento in cui essi ne hanno bisogno. E qui entra in gioco l'attività SEO, che mette in atto tutte le attività e gli strumenti, per poter ottenere maggiore visibilità nei risultati di ricerca.

Il marketing digitale funziona davvero? O è solo una chimera?

A differenza delle attività di promozione classiche, la controparte digitale ha un grande vantaggio, che è quello di poter tracciare quasi in tempo reale i risultati, in modo da poter intervenire tempestivamente per massimizzare, o correggere, una campagna di marketing.

Ovviamente anche il posizionamento nei motori di ricerca gode della stessa efficacia. È possibile controllare praticamente in "real-time" come procede una campagna promozionale, per valutare se sia il caso di effettuare delle correzioni, oltre che per stimare eventuali costi/ricavi.

Spesso si afferma che la SEO non esiste più, e che il futuro sarà la pubblicità a pagamento, è vero?

L'advertising e il posizionamento nei motori di ricerca, sono due branche del marketing digitale, che viaggiano su binari paralleli e ben distinti. Pertanto l'una non esclude l'altra, poiché si basano su principi diametralmente opposti. La pubblicità a pagamento su internet non è semplicemente il futuro, perché è già una realtà. Ma è vero anche che la SEO non morirà mai, almeno non fino a quando le persone continueranno ad utilizzare i motori di ricerca, che siano Google, Bing di Microsoft o un altro ancora. Detto questo non è possibile affermare quale delle due sia migliore in assoluto, perché offrono strategie, risultati e investimenti molto diversi. Pertanto la risposta è sempre e solo circoscritta ad ogni specifica casistica.

Come si diventa un esperto SEO?

Purtroppo ad oggi non esiste una scuola che insegni ufficialmente questa materia, per via della continua e frenetica evoluzione di questo settore. A causa di questo molti si affidano all'improvvisazione, o al "fai da te", che oltre a non portare risultati, vanificano quasi sempre tutto il tempo ed i soldi investiti.

Questa è una vera e propria scienza, perché di questo si tratta, che attualmente non è possibile imparare sui libri, ma solo sul "campo"; pertanto la cosa migliore da fare per chi vuole investire, è quella di affidarsi ad un consulente con le giuste conoscenze, e una buona esperienza sulle spalle.

Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano in questo campo?

Sicuramente il più grosso ostacolo è la competizione tra tutti i pretendenti. Internet offre una grande occasione di business a chiunque, quindi sono in molti a volersi accaparrare una "fetta della torta". In pratica sono due facce della stessa medaglia, che generano una grande concorrenza tra tutti coloro che operano nel web.

Se a questo si aggiunge il fatto, che ancora molte aziende non sono presenti su internet, è facile immaginare come in un futuro non molto lontano, sarà davvero complicato e dispendioso per le aziende, riuscire a ritagliarsi uno spazio nel mondo del business online.

Cosa deve fare un'azienda o un imprenditore, che vuole investire nella SEO e nel marketing online?

Come detto in precedenza, è assolutamente necessario rivolgersi ad un esperto, poiché agire nel modo sbagliato può portare a situazioni dove recuperare visibilità (e quindi gli investimenti) può essere davvero molto difficile.

Google e gli altri motori di ricerca, utilizzano ogni giorno algoritmi sempre più complicati ed efficienti per fermare e bloccare chiunque voglia primeggiare, utilizzando scorciatoie fraudolente. Spesso però anche chi opera in buona fede, ma senza il necessario "know-how", commette gli stessi errori, pregiudicando inevitabilmente anche la più misera possibilità di poter ottenere dei risultati concreti.

Per informazioni:

Dario Scarano è un consulente SEO, che aiuta le aziende e gli imprenditori, ad aumentare la loro presenza e visibilità nei motori di ricerca, allo scopo di raggiungere quanti più clienti possibili.

Per info: