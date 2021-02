Governo: Pinotti, 'mi auguro che tutti mettano davanti a tutto l'Italia'

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb (Adnkronos) - "E' distonico ciò che sta accadendo in politica rispetto alle condizioni del Paese e al vissuto delle persone. Mi auguro che tutte le forze politiche sentano l'urgenza di mettere davanti a tutto ciò di cui ha bisogno l'Italia". Lo ha detto Roberta Pinotti a radio Immagina.

"Nicola Zingaretti ha sempre lavorato per prevenire una crisi alla quale non volevamo arrivare perché non la reputavamo utile al Paese e come Pd lo stiamo facendo ancora oggi. Responsabilità non significa non avere nettezza di opinioni o non avere decisione negli obiettivi. La responsabilità è fondamentale in politica, ancor più ora in cui l'Italia sta soffrendo così tanto”, ha spiegato la senatrice del Pd.

"Noi abbiamo ottenuto il miglioramento del Recovery Plan a partire dal riequilibrio di genere. Si deve puntare sulle donne, sui giovani, sul lavoro, sulla riconversione verde dell'economia e sul digitale. Miglioramenti possono essere apportati anche nel passaggio parlamentare, col contributo delle opposizioni. Il Piano deve essere credibile e forte e va presentato in Europa nei tempi dovuti”, ha concluso la presidente della commissione Difesa e responsabile Pd per le riforme.