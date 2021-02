Governo: niente documento dal tavolo del programma, confronto avanti sui punti

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb (Adnkronos) - Non ci sarà un documento sottoscritto dalle parti al termine del tavolo sul programma convocato da Roberto Fico. A confermarlo sono stati alcuni dei partecipanti nella pausa dei lavori di metà giornata. Stamattina, hanno raccontato i capigruppo, Fico ha introdotto la riunione lasciando poi ai rappresentanti della maggioranza il confronto sui diversi temi.

In particolare, nella prima parte dei lavori, l'attenzione si è concentrata su lavoro, riforme istituzionali e riforma elettorale. In totale, sono 9 i capitoli che saranno affrontati dalle parti. Fico ha anche messo a disposizione dei gruppi altre sale, oltre a quella della Lupa dove si tiene la sessione principale dei lavori, per far svolgere tavoli tematici sui singoli argomenti e procedere ancora più speditamente. Ma i capigruppo hanno ritenuto di procedere con una riunione unica.