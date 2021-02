Governo: Mattarella attende Fico domani, non esclusi tempi supplementari/Adnkronos

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per l'esplorazione del presidente della Camera, Roberto Fico, per verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai Gruppi che sostenevano il governo precedente. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha dato tempo fino a domani per completare il suo tentativo e riferirne gli esiti e al Quirinale tutto è pronto per ascoltare quello che avrà da dire il numero uno di Montecitorio.

Molto probabile che Fico abbia ancora a disposizione buona parte della giornata di domani. In mattinata, alle 11, il Capo dello Stato sarà infatti alla Cerimonia di presentazione della Relazione sull'attività svolta dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi regionali nell'anno 2020, quindi un'udienza al Colle sarebbe possibile non prima dell'ora di pranzo.

Più plausibile quindi che Fico salga nel pomeriggio, magari anche verso sera, ma non si esclude che Mattarella possa concedergli di giocare i tempi supplementari, con una brevissima proroga del suo mandato. Se infatti si trattasse di sistemare ancora qualche dettaglio e il presidente della Camera avesse ancora bisogno di compiere il fatidico ultimo miglio per incasellare le tessere del mosaico ancora mancanti per far nascere il nuovo governo, non è escluso che possa riferire mercoledì.