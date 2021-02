Governo: Annibali (Iv), 'su giustizia discontinuità, prescrizione punto dirimente'

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Sul tema della giustizia serve necessariamente una discontinuità, anche tenendo conto del fatto che la relazione sullo stato della giustizia in Italia del ministro Bonafede non è stata presentata in Parlamento perché non avrebbe ricevuti i voti necessari. Serve una cultura giuridica diversa per il bene del Paese”. Lo dice, ai microfoni del Fattoquotidiano.it, la deputata di Iv Lucia Annibali.

Per Annibali “la modifica della riforma della prescrizione – che la deputata di Iv definisce “sbagliata” – resta un punto dirimente", su questo "si è verificato uno scontro politico e non possiamo permetterlo".