Food: Pellegrini acquisisce la maggioranza di Mymenu (2)

01 febbraio 2021

(Adnkronos) - “Siamo entusiasti di entrare nella grande famiglia Pellegrini – dichiarano i tre fondatori di Mymenu Edoardo Tribuzio, Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli, che rimarranno presenti all'interno della compagine sociale – della quale condividiamo i valori distintivi e la visione del futuro. L'operazione è coerente con la nostra strategia di sviluppare ulteriormente la presenza nel canale B2B e trova nella Pellegrini un naturale partner industriale". All'interno di Mymenu, che manterrà indipendenza operativa con il proprio marchio, Valentina Pellegrini ricoprirà il ruolo di Presidente, mentre Edoardo Tribuzio sarà l'amministratore delegato.

In questa operazione la Pellegrini è stata assistita da Sin&rgetica in qualità di financial advisor, Orrick Herrington & Sutcliffe per gli aspetti legali e giuslavoristici e da Pwc per le tematiche contabili e fiscali. Mymenu è stata assistita da Cross Border Growth Capital e Fineurop Soditic in qualità di financial advisor, l'avvocato Ascanio Cibrario e il suo team dello studio Pedersoli per gli aspetti legali.