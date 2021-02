Credito: Crif, con pandemia in 2020 +24,5% richieste da parte di imprese (2)

01 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Per le società di capitali l'importo mediamente richiesto è pari a 112.688 Euro (+26,0% rispetto al 2019) contro i 29.834 Euro richiesti delle imprese individuali (+5,1%). Per quanto riguarda le imprese individuali, il peso delle richieste di finanziamento con importo inferiore ai 10.000 Euro rappresenta quasi la metà del totale (47,7%), a conferma di come le micro imprese tendano a rivolgersi agli istituti di credito per importi di piccolo taglio, spesso per far fronte ad esigenze di liquidità. Per le società di capitali, infine, più della metà delle richieste (il 50,5% del totale, per la precisione) vede un importo superiore ai 20.000 euro.

“Il rallentamento del ciclo economico, indotto dell'emergenza sanitaria Coronavirus, ha fortemente condizionato nell'ultimo anno l'andamento dei flussi di cassa delle imprese e quindi anche la dinamica delle richieste di credito. – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF - Come emerso da una recente ricerca di Crif Ratings, quasi la metà delle imprese italiane si è trovata ad affrontare lo shock causato dalla pandemia partendo da situazioni di liquidità già delicate. Il 38% delle aziende si caratterizzava per una disponibilità di cassa in grado di coprire meno del 50% dei debiti finanziari a breve termine in scadenza, cui si aggiunge un ulteriore 8% di imprese senza particolari margini di manovra.”.

“L'andamento delle richieste di credito è stato favorito dagli strumenti che le istituzioni europee e nazionali hanno attivato nel corso del 2020. In questa delicata fase va però sottolineato come la domanda di nuovi finanziamenti sia stata stimolata più dalla necessità di far fronte a esigenze di liquidità che da progetti di investimento e sviluppo del business” conclude Capecchi.