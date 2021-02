Coronavirus: VGen, la startup che connette aziende e nuove generazioni con virtual internship

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb. (Labitalia) - In questo contesto di pandemia e di forte cambiamento per il mercato del lavoro una startup romana, VGen, è stata protagonista di un'importante innovazione nel settore delle risorse umane. Fin dall'inizio del lockdown, infatti, VGen ha supportato i processi talent acquisition per decine di aziende tramite challenge e hackathon digitali, permettendo di mantenere vivo il dialogo università-lavoro e favorendo nuove assunzioni.

La novità più grande è arrivata a luglio 2020, quando VGen ha lanciato in Italia le virtual internship, ovvero simulazioni lavorative in digitale che permettono agli studenti di fare orientamento e indirizzare il proprio percorso di carriera. Il progetto ha raggiunto nella prima edizione oltre 2.000 iscritti (provenienti da 62 università) e diverse di aziende internazionali hanno aderito all'iniziativa tra cui BIP, YOUniversal Media, Utravel (gruppo Alpitour) e YOURgroup.

"Le virtual internship - spiega Gabriele Belfiore, co-founder di VGen - sono nate dal basso. Durante i mesi del lockdown abbiamo ricevuto centinaia di messaggi da parte di studenti preoccupati rispetto al proprio futuro lavorativo. Come startup innovativa nel settore HR abbiamo sentito il dovere di creare qualcosa di nuovo che potesse offrire nuove opportunità in questo periodo difficile".

"VGen - dice Riccardo Madrigali, co-founder VGen - è nata con l'obiettivo di digitalizzare l'interazione tra aziende e nuove generazioni, oggi più che mai si tratta di un'esigenza importante su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi mesi lanceremo nuovi progetti digitali che vedranno protagonisti, ancora una volta, i giovani talenti universitari che sono al centro di ogni nostra iniziativa".

Per Elena Pozzi, hr experience & development presso Bip: "VGen ci ha permesso di scoprire un nuovo modo di incontrare giovani di talento mentre i ragazzi hanno avuto l'occasione di mettersi alla prova facendo in prima persona un'esperienza di progetto e ricevendo un feedback puntuale da professionisti del settore".