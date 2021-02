Coronavirus: Noja (Iv), 'inefficienze Arcuri preoccupanti e ingiustificabili'

01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb (Adnkronos) - "I dati impietosi pubblicati nel reportage di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera preoccupano e fanno sorgere molti dubbi sull'efficacia e la competenza della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. Se una serie di inefficienze potevano essere comprensibili nella prima ondata pandemica, i dati riportati dal reportage sulla gestione successiva sono preoccupanti e francamente ingiustificabili”. Lo dice la deputata di Italia Viva Lisa Noja, capogruppo in Commissione Affari sociali.

"Una riflessione sull'opportunità di proseguire su questa strada è doverosa. Prima ancora, però, c'è da chiedersi se sia sensato e utile affidare alla stessa struttura commissariale una partita fondamentale per il futuro del Paese come la campagna vaccinale anti Covid. Gli stessi errori stavolta non possono essere tollerati”, conclude Noja.