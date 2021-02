Coronavirus: Casa Bianca, 'contratto per 19 milioni di kit per test da fare a casa'

01 febbraio 2021 a

Washington, 1 gen. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden ha annunciato di aver stipulato un contratto per ottenere milioni di kit per test del Covid, da acquistare in farmacia e fare a casa. Lo ha annunciato oggi Andy Slavitt, consigliere della Casa Bianca per la lotta al Covid, spiegando che il Pentagono ed il dipartimento della Sanità hanno stipulato un contratto da 230 milioni di dollari con società australiana Ellume.

"Grazie a questo contratto potranno aumentare la produzione ad oltre 19 milioni di kit di test al mese entro la fine dell'anno", ha detto Slavitt oggi ai giornalisti. Il test, che è stato autorizzato dalla Fda lo scorso dicembre, viene considerato affidabile al 95% e potrà permettere di avere in 15 minuti risposte sia per individui sintomatici che per individui asintomatici.

Per Slavitt l'aumento della produzione "è una massima priorità con evidenti benefici" per le scuole, i posti di lavoro e gli ospedali americani. Attualmente la società è in grado di inviare negli Usa solo 100mila kit al mese, ma con il nuovo contratto potrà aumentare in modo drastico la produzione ed inviarne, a fine anno, 8,5 milioni al mese.