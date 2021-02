Cisco sigla un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione per innovare e potenziare le competenze digitali nella scuola

01 febbraio 2021 a

a

a

(Vimercate ( MB) 1° febbraio 2021) - • Dai percorsi formativi delle Cisco Networking Academy alle iniziative legate all'imprenditoria digitale e alle tecnologie emergenti come l'AI, un accordo che offre opportunità a 360 gradi per il futuro

• Supporto alla formazione di insegnanti e animatori digitali e innovazione per la didattica digitale integrata

Vimercate (MB), 1 febbraio 2021 – Cisco e Ministero dell'Istruzione hanno siglato un protocollo di intesa della durata di tre anni, dedicato a innovare e potenziare le competenze digitali nella scuola. L'accordo rappresenta un nuovo passo di un percorso di collaborazione ormai più che decennale, volto a offrire agli studenti la possibilità di acquisire le conoscenze necessarie per essere cittadini di una società digitale e per prepararsi ad un mondo del lavoro in cui le competenze ICT professionali e trasversali sono essenziali.

In particolare, secondo i termini dell'accordo siglato, Cisco si impegna – direttamente o attraverso la sua rete di partner per la formazione Cisco Networking Academy presente in tutta Italia, a:

• promuovere percorsi formativi e di orientamento volti a sviluppare le competenze professionali e trasversali di area ICT (quali PCTO), attraverso le Networking Academy (su temi come la cybersecurity, l'IoT, il networking e le competenze di base acquisibili tramite il percorso “Connessi e Sicuri) ma anche grazie a iniziative legate al coding e con le Cybersecurity Scholarship, borse di studio rivolte ai giovani dai 16 anni dedicate alle competenze specialistiche in area sicurezza informatica;

• potenziare le azioni pilota di Didattica Digitale Integrata e di formazione verso il personale docente e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche con il coinvolgimento delle figure che a vario titolo sono connesse alla digitalizzazione in ambito scolastico (referenti PNSD, Animatori Digitali, team per l'innovazione digitale, équipe formative territoriali, rete dei poli di innovazione territoriali “Future Labs”);

• sperimentare percorsi innovativi di formazione sul tema dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione;

• svolgere iniziative formative dedicate all'imprenditorialità digitale, per il superamento del divariodi genere nell'accesso alle professioni digitali, per l'inclusione degli studenti attraverso l'uso di tecnologie abilitanti;

• realizzare attività per la diffusione delle tecnologie digitali più innovative tra docenti e studenti con seminari e corsi online su tematiche rilevanti e emergenti in ambito ICT.

Lo sviluppo delle azioni previste dal protocollo sarà coordinato da un Comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di entrambe le parti. Le attività stabilite nel Protocollo sono erogate gratuitamente alle scuole e agli studenti.

“La scuola è il cardine del processo di diffusione e di innovazione delle competenze digitali che è essenziale per il futuro dei nostri giovani e del nostro paese” ha commentato Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia e Vice Presidente di Cisco, Sud Europa. “Con questo accordo abbiamo voluto mettere a fattor comune tanti diversi modi di collaborare con il Ministero dell'istruzione che abbiamo sperimentato in questi anni, dai più consolidati – come la presenza delle nostre Cisco Networking Academy in oltre 300 scuole superiori di tutta Italia – fino a nuove iniziative che nascono dalla trasformazione delle esigenze del mondo della scuola e degli studenti”.

Il testo dell'accordo è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione al seguente link:

Cisco è il leader mondiale delle tecnologie che abilitano Internet. Cisco ispira nuove possibilità, re-immaginando le applicazioni, proteggendo i dati, trasformando le infrastrutture e dando alle persone gli strumenti per costruire insieme un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network- EMEAR, seguici su Twitter @CiscoItalia. -

Ufficio Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Vilma Bosticco

Tel: 348 72 99 430 / 335 6021268

email: