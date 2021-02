Calcio: Khedira, 'Hertha ha fatto di tutto per prendermi, non vedo l'ora di giocare'

01 febbraio 2021 a

a

a

Berlino, 1 feb. - (Adnkronos) - "L'Hertha ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l'ora di tornare in campo". Così Sami Khedira dopo l'ufficialità del suo passaggio all'Hertha Berlino. "Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l'esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra", aggiunge l'ex centrocampista della Juventus ai canali ufficiali del club tedesco.