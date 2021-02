Calcio: Balotelli, 'Alda D'Eusanio fuori da tutti i programmi tv'

01 febbraio 2021 a

Monza, 1 feb. - (Adnkronos) - “Fuori da qualsiasi programma a vita”. L'attaccante del Monza Mario Balotelli attacca Alda D'Eusanio, per la frase detta nella casa del Grande Fratello: "Vedi qualche negro da queste parti?". "Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona -scrive l'ex giocatore di Inter e Milan su Instagram-. La mia domanda è ovvia... perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?”.