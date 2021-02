Auto: è la vendita online degli autoveicoli la strada per far uscire dalla crisi le concessionarie

01 febbraio 2021 a

(Vicenza, 1 febbraio 2021)

È la vendita online degli autoveicoli la strada giusta per far uscire le concessionarie dalla crisi dovuta al Coronavirus. Ne è convinta Gestionaleauto.com, azienda specializzata nella digitalizzazione delle concessionarie italiane sin dal 2004. L'azienda ha lanciato così un'Academy gratuita, per creare nel settore dell'Automotive una maggiore consapevolezza sull'utilizzo degli strumenti digitali a fini commerciali.

La digitalizzazione del mercato automotive non è di certo una novità, ma il Coronavirus ha obbligato anche le concessionarie più resistenti alla digitalizzazione, se vogliono sopravvivere.

Per continuare a vendere veicoli nel 2021 bisogna dotarsi così non solo di un sito web e di canali di comunicazione, ma soprattutto di una vera e propria strategia di marketing online.

Per questo nasce l'idea di GA Academy: non il solito ciclo di webinar, ma quattro video-puntate che condividono spunti strategici su quattro argomenti fondamentali per i dealer digitali:

• come sfruttare meglio i propri lead,

• come scrivere annunci più persuasivi,

• come distinguersi online,

• come generare traffico di proprietà.

Concessionarie più competitive, grazie al digitale e al marketing online

Nel 2021 “vendere veicoli” significa soprattutto saper vendere veicoli online, in modo da poter raggiungere le persone che sono costrette a casa a causa delle varie limitazioni. In alcune zone d'Italia, poi, la concorrenza è molto agguerrita e, a parità di tecnologia, quello che fa la differenza è proprio la strategia di marketing delle concessionarie.

Infatti, in un mondo sempre più connesso, si sono accorciate le distanze tra le concessionarie e i loro clienti.

Disegnare una strategia di gestione dei contatti e dei clienti acquisiti aiuta le concessionarie a creare un circolo virtuoso di soddisfazione che si traduce in recensioni e passaparola che generano nuovi clienti e che aumentano il vantaggio competitivo dei dealer anche online.

GestionaleDealer: la suite per digitalizzare le concessionarie

“Elevata tecnologia, vicinanza al cliente e passione per quello che facciamo. Sono questi i nostri segreti per rendere più competitive ed efficaci le concessionarie”, spiega Stefano Filippone, CEO di GestionaleAuto.com, che nel corso del 2020 ha rinnovato la propria immagine con un rebranding completo, dal logo al sito web, fino alla strategia di comunicazione e al naming di prodotto.

Le necessità tecnologiche dei dealer vanno a coprire diverse aree digitali:

• C'è bisogno di un sito web che sia in grado di convertire i visitatori alla ricerca di veicoli in offerta in lead

• I nuovi lead devono essere gestiti con metodo, senza perdere trattative per strada, grazie a CRM disegnati per le concessionarie

• La pubblicità online deve saper parlare con efficacia a pubblici selezionati e geolocalizzati, tramite strategie di advertising online efficaci

• Al bando anche gli sprechi di tempo, il multi pubblicatore permette di risparmiare tempo con la pubblicazione online degli annunci veicoli

• Infine, formazione digitale, per non essere schiavi ma padroni della tecnologia

Per rispondere a queste nuove esigenze nasce così

Una vera e propria rivoluzione, scalabile e adattabile a seconda delle esigenze, sia delle grandi che delle piccole concessionarie.

L'obiettivo di GestionaleAuto.com vuole essere quello di collaborare al fianco delle concessionarie per sfruttare al meglio la tecnologia del momento per aiutarle a vendere di più, guardando conmaggiore fiducia al futuro. Grazie ad un team da sempre vicino alle esigenze dei suoi clienti, che ha l'innovazione nel proprio DNA.

