Bce: con vaccini investitori rischiano di più, Eurozona più euforica di Usa**

01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb. -(Adnkronos) - Sul fronte azionario "l'Eurozona sembra aver beneficiato in modo 'sproporzionato' per le notizie positive sui vaccini" con quotazioni azionarie nella maggior parte dei settori, compresi quello energetico, aereo, farmaceutico e tecnologico, che sono "aumentate maggiormente rispetto ai loro pari statunitensi". Lo sottolinea la Banca Centrale Europea in una analisi sull'impatto sui mercati globali delle notizie relative ai vaccini per il COVID-19 tra aprile e metà novembre 2020. A giustificare questo andamento, suggerisce l'Eurotower, il fatto che le economie e i settori più colpiti dalla pandemia "dovrebbero trarre maggiori benefici da un vaccino".

Come esempio, si indica l'andamento dei titoli delle compagnie aeree dell'Eurozona con una crescita delle quotazioni "del 5% a seguito di un aumento di 10 punti percentuali nella probabilità di consegna precoce del vaccino".Sul fronte opposto - peraltro - quei settori come farmaceutico e It "che hanno beneficiato della pandemia hanno avuto la tendenza a sottoperformare in risposta all'aumento" delle notizie positive sui vaccini, ma senza perdere valore, segno che "le notizie ottimistiche hanno avuto complessivamente un effetto positivo" su tutto il mercato azionario. La Bce evidenzia anche come "nonostante un aumento dei rendimenti degli asset risk-free, le condizioni finanziarie si sono complessivamente allentate" soprattutto nell'area dell'euro.

Ma se - in generale - queste "notizie positive sull'arrivo, l'efficacia e il numero di vaccini hanno stimolato" gli investitori verso asset più rischiosi, indicando una "maggiore disponibilità ad affrontare le sfide a breve termine della pandemia", allo stesso tempo la Bce invita a considerare che "qualsiasi battuta d'arresto nello sviluppo o nella distribuzione dei vaccini potrebbe avere implicazioni economicamente significative per i mercati finanziari globali".