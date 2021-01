Sci: CdM, Kristoffersen vince slalom Chamonix, settimo Razzoli

31 gennaio 2021 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il norvegese Henrik Kristoffersen si è imposto nello slalom di Chamonix, dopo il primo posto nella prima manche, ed ha ottenuto la seconda vittoria in stagione. Secondo posto per lo svizzero Ramon Zenhaeusern e il connazionale Sandro Simone, protagonista di una seconda manche da incorniciare dal 30esimo al terzo posto finale. Quarto posto per l'austroaco Adrian Pertl, quinto il francese Victor Muffat-Jeandet e sesto Marco Schwarz. Si torna a rivedere l'Italia nelle zone alte della classifica grazie all'ottima secondo manche di Giuliano Razzoli che chiude settimo e Manfred Moelgg ottavo, mentre chiude 13esimo Alex Vinatzer e 21esimo Simon Maurberger. Solo 28esimo dopo il nono posto della prima manche Stefano Gross.