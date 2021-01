Milano: polizia ritrova cinque moto di grossa cilindrata rubate, un arresto

31 gennaio 2021 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo, un cittadino italiano di 32 anni, per evasione e ricettazione di cinque moto di grossa cilindrata, e ha denunciato un 32enne marocchino per ricettazione. Gli agenti durante un controllo in zona Lorenteggio hanno notato il cittadino italiano, conosciuto alle forze dell'ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, a bordo di un furgone con il motore acceso. Sul furgone hanno trovato una Ducati Panigale 959 e il cittadino marocchino che cercava di nascondersi dietro la moto.

Nell'appartamento dell'uomo in via Della Forze Armate gli agenti hanno trovato e sequestrato numerosi attrezzi da scasso e in un box nella disponibilità dell'uomo una Bmw Gs1200 e una Yamaha Mt09. Un altro box è risultato essere vuoto, ma sul marciapiede la polizia ha rinvenuto altre due moto Bmw Gs R1200, entrambe rubate. Tutti i motoveicoli sono stati riconsegnati ai proprietari e il 32enne è stato arrestato.