Governo: P.Chigi, 'dopo dimissioni Conte in silenzio, rispetto per Mattarella e Fico'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - L'Ufficio stampa di Palazzo Chigi precisa che "le ricostruzioni riportate dai quotidiani in questi giorni sul Presidente del Consiglio, non ultime quelle apparse questa mattina, sono destituite di ogni fondamento e veridicità".

"Spiace in particolare - si legge nella nota - continuare a leggere, soprattutto da parte di chi abitualmente segue più da vicino il presidente del Consiglio, virgolettati mai pronunciati e fantasiosi retroscena, nonostante dallo scorso 26 gennaio, giorno in cui il presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, il presidente Conte e l'intera comunicazione di Palazzo Chigi non abbiano mai rilasciato dichiarazioni o fatto trapelare informazioni che rispecchiassero in alcun modo il pensiero del Presidente, con l'unica eccezione di una dichiarazione riportata sul proprio canale Facebook del 26 gennaio".

"Il riserbo e il silenzio del Presidente del Consiglio, spiegano da Palazzo Chigi, sono un doveroso e rispettoso ossequio non solo alla delicata situazione politica che sta vivendo il nostro Paese, ma anche al lavoro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera Roberto Fico stanno svolgendo in questi giorni, di concerto con le forze politiche chiamate in causa, per tutelare l'integrità delle Istituzioni e l'interesse dei cittadini italiani", conclude l'ufficio stampa della presidenza del Consiglio.