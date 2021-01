Governo: Maraio-Nencini, 'dal Psi 4 punti a Fico per programma di legislatura' (2)

31 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - 2. MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'. Riconsiderare l'accesso ai fondi del MES alla luce di una imponente previsione di spesa sia per la vaccinazione di massa che per ripensare l'approccio alla salute globale in un contesto di forti diversità nella erogazione dei servizi soprattutto tra le due Italie

3. UNA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME. Prevedere la costituzione di una commissione bicamerale per le riforme istituzionali tanto più necessaria perché, nei mesi passati, il ruolo del Parlamento è stato sacrificato ed è stato alterato il rapporto tra Stato e Regioni. Ne' vanno dimenticate la riforma elettorale e la definizione di pesi e contrappesi a seguito del taglio dei parlamentari.

4. PRIORITA' ALLA SCUOLA. È stato vulnerato il sistema scolastico, uno dei pilastri, con il sistema sanitario, che deve assicurare uguaglianza sostanziale agli italiani. La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assunta come priorità dal governo, al pari delle attività produttive”.