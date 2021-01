Coronavirus: Iss, in Italia 941 morti sotto i 50 anni, 1,1% del totale

31 gennaio 2021 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - In Italia le persone morte per coronavirus sotto i 50 anni dall'inizio della pandemia sono stati 941, l'1,1% dei 85.418 deceduti complessivamente. In particolare 234 di questi avevano meno di 40 anni, 138 uomini e 96 donne con età compresa tra 0 e 39 anni. E' quanto emerge dal rapporto 'Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da Sars-Cov-2 in Italia' dell'Istituto Superiore di Sanità. Di 52 pazienti di età inferiore a 40 anni, si precisa nel report dell'Iss, non sono disponibili informazioni cliniche, mentre degli altri pazienti, 147 presentavano gravi patologie preesistenti, come patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete e obesità, e 35 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.