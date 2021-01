31 gennaio 2021 a

Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Su Rai3 Travaglio, invitato in qualità di sostenitore di Conte, paragona Renzi al terrorista Bin Laden, con un rancore che non dovrebbe avere nulla a che fare col servizio pubblico. Se non arrivano prese di distanza da Conte, per me andrebbe interrotta ogni trattativa di governo". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Michele Anzaldi.