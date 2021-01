31 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Per via della fuga di notizie di ieri, è saltata la riunione della fronda M5S che avrebbe dovuto tenersi in mattinata, a partire dalle 10, su una piattaforma online. I parlamentari -una ventina di persone tra Camera e Senato- avrebbero dovuto fare il punto sul ritorno in maggioranza con Renzi, una decisione che osteggiano apertamente, contestando "l'inversione a U" definita dai vertici grillini.