Napoli, 31 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-0 il Parma in un match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona'. A decidere la partita le reti di Elmas al 32' e Politano all'82'. Gli azzurri agganciano Roma e Lazio al 4° posto con 37 punti, mentre gli emiliani restano fermi in penultima posizione a quota 13.