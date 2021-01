Governo: Napoli (Fi), 'serve esecutivo di responsabilità nazionale'

30 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Se Zingaretti e Crimi hanno davvero a cuore gli interessi dell'Italia e degli italiani provassero a gettare le basi per un governo di legislatura e l'unico per coprire questi due anni non può che essere un governo di responsabilità nazionale, istituzionale o come altro si voglia chiamare. Un governo di larga base parlamentare, destinata a essere poi la stessa base che eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica". Lo sottolinea Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Un governo -aggiunge- insieme di ricostruzione e di riconciliazione nazionale, al riparo delle miserevoli divisioni di questi mesi. Partecipare a un simile esecutivo equivarrebbe a una medaglia per i partiti, così come restarne fuori sarebbe titolo di demerito".