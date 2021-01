Governo: Ipsos, Conte in testa su gradimento leader, Renzi ultimo

30 gennaio 2021 a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Giuseppe Conte in testa, Matteo Renzi ultimo. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos sul gradimento dei leader. Conte guadagna due punti e arriva al 58, seguito da Roberto Speranza (39), Giorgia Meloni (33), Nicola Zingaretti (30), Dario Franceschini (30), Matteo Salvini (28), Luigi Di Maio (28), Silvio Berlusconi (27), Alfonso Bonafede (23), Vito Crimi (22) e infine Renzi con il 10 che perde 2 punti.

Mentre per quanto riguarda le intenzioni di voto: Lega al 22%, Pd 19,3%, M5S 18,1%, Fdi 15,3%, Fi 8,9%, Azione 3,1%, Sinistra 2,9%, +Europa 2,3% e Iv 2,3%.

Alla domanda sul Conte Ter è favorevole il 43%, contrario il 36% mentre il 21% non sa. Sarebbe meglio un governo istituzionale? Per il 46% no mentre il 22% sarebbe a favore, il 32% non lo sa. Quindi, la domanda sulla elezioni anticipate: per il 47% sarebbe meglio evitarle, il 28% è a favore e il 25% non sa.