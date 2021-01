Governo: Bellanova, 'lasciamo lavorare Fico ma disponibilità Draghi sarebbe ottima notizia'

30 gennaio 2021 a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Andiamo per gradi. Intanto liberiamo il tavolo da tutte le criticità emerse in questi mesi e che la decisione delle nostre dimissioni ha consentito di far emergere alla luce del sole. E su quel tavolo costruiamo le ragioni del migliore punto di caduta nel solo interesse del Paese. Quanto abbiamo detto al Presidente Mattarella non è una frase fatta: non mettiamo e non accettiamo veti. Costruiamo le premesse per un forte patto di fine legislatura e individuiamo i nomi migliori per incarnarlo. Adesso facciamo lavorare con la serenità necessaria il presidente Fico. Certo, poter eventualmente contare, se ce ne fossero le condizioni, su una personalità autorevole, competente e di prestigio come l'ex presidente della Bce, dovrebbe essere una ottima notizia per tutti". Lo dice Teresa Bellanova, di Italia viva, intervistata da 'La Stampa'.