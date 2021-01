Giustizia: pres. Corte Appello Roma, ‘annus horribilis per crisi pandemia'

30 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Le prospettive di riforma che si sono coltivate in questi ultimi anni nel distretto di Roma si sono incrociate tuttavia, nell'anno che si chiude, con l'annus horribilis della pandemia, che ha messo in crisi sicurezze consolidate, sconvolto le relazioni umane e sociali, reso precarie le garanzie fondamentali, legittimato lo stato di eccezione”. Lo ha detto il Presidente della Corte di Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell'anno giudiziario.

“La pandemia ha operato, per tutte le istituzioni, come una sorta di cartina di tornasole, ne ha messo in luce arretratezze e modernità, capacità di adattamento e assenza di flessibilità, attitudine alla programmazione e appiattimento burocratico, virtù dirigenziali e insipienze nella cultura organizzativa” ha aggiunto.