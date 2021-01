Coronavirus: Pg Scarpinato, 'nei quartieri dove non arriva lo Stato c'è welfare mafioso'

30 gennaio 2021 a

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Nei quartieri dove non arriva lo Stato arriva il Welfare State mafioso che in cambio di consenso e di fedeltà offre risposte immediate a bisogni elementari di sussistenza destinati altrimenti a restare insoddisfatti". E' la denuncia del Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Risposte che consistono nel reperimento di posti di lavoro presso imprese ed esercizi commerciali di soggetti taglieggiati o collusi, oppure nell'inserimento di soggetti bisognosi nelle catene produttive dell'economia criminale quali semplici pusher o fiancheggiatori, o, ancora, nella distribuzione di generi alimentari durante la fase acuta del lock down, come è emerso in recenti indagini della DDA di Palermo - dice- A questo riguardo credo siano meritevoli di attenzione i molteplici segnali di allarme lanciati da accreditate associazioni da tempo impegnate nei territori sul fronte dell'antimafia sociale".