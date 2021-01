Coronavirus: Martina (Fao), '+130 mln nuovi poveri, aumento drammatico ovunque' (2)

30 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - La Fao come altre organizzazioni si sta ponendo il tema di costruire programmi di risposta a questa situazione, ovunque nel mondo. E il tema del futuro dei sistemi alimentari, agricoli e ambientali "è cruciale. Abbiamo vissuto anche in questo anno tendenze molto pericolose - argomenta il senior advisor Fao – le restrizioni alle esportazioni di alcune materie prime agricole, il blocco dei trasporti nella logistica, e l'uso più spinto dei dazi, hanno messo in crisi comunità, territori, Paesi. Poi per fortuna, il sistema alimentare ha dato risposte ma non possiamo non valutare i rischi che corriamo possiamo ancora correre".

Rischi che, secondo Martina, dipendono dalla frequenza delle epidemie da malattie infettive, e quindi nuovi virus di tipo zoonotico (animali) con i cambiamenti climatici in atto, è un tema serio e va affrontato, e a questo proposito il tema della prevenzione delle ipotesi emergenziali che la stessa Fao si è posta tra i suoi obiettivi fondamentali".

(di Cristina Armeni)