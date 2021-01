Coronavirus: Johnson scrive a genitori Gb, 'state facendo un grande lavoro'

30 gennaio 2021 a

a

a

Londra, 30 gen. (Adnkronos) - "Se questi ultimi 12 mesi sono stati difficili per tutti noi, le difficoltà della pandemia hanno fatto emergere il meglio di molte persone, ed io sono particolarmente ammirato del modo in cui i genitori hanno affrontato le sfide uniche che stiamo fronteggiando". E' quanto scrive Boris Johnson in una lettera aperta ai genitori britannici, in cui li ringrazia per "il grande lavoro" che stanno facendo e sottolinea come "rimanendo a casa" si stanno "salvando vite".

Il premier britannico ha poi annunciato che verranno distribuiti oltre 870mila laptop alle scuole in modo che possano essere usati dai ragazzi per la didattica a distanza. E che "centinaia di milioni di sterline" saranno investiti "in programmi nazionali di recupero" quando la pandemia sarà finita e le scuole torneranno ad operare nella normalità.