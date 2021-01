Snam: con Cdp al via Renovit, piattaforma per l'efficienza energetica (2)

29 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - “L'accordo di oggi – ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp – è un ulteriore passo nell'attuazione del Piano Industriale di Cdp, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Cassa Depositi e Prestiti sta attuando una trasformazione strategica e operativa per essere sempre più vicina alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle imprese. Questa iniziativa - dice - si inquadra nel processo di ampliamento delle attività di Cdp, che sta assumendo un ruolo di vero e proprio partner strategico per gli enti locali: non più solo finanziatore degli investimenti, ma anche consulente tecnico-finanziario e promotore di iniziative per lo sviluppo di opere infrastrutturali ed energetiche. Siamo convinti che l'impegno congiunto con Snam possa portare Renovit a diventare velocemente l'operatore leader in Italia di questo comparto, oggi ancora molto frammentato".

L'efficienza energetica "è una delle attività attraverso le quali Snam vuole raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e contribuire a ridurre le emissioni per il sistema Paese in linea con gli obiettivi climatici nazionali ed europei", ha spiegato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. "Un utilizzo più efficiente dell'energia da parte di condomini, imprese e pubblica amministrazione riqualificando gli immobili e utilizzando le nuove tecnologie digitali è essenziale per ridurre l'inquinamento e le emissioni di CO₂. In soli due anni Snam è riuscita a creare uno dei principali operatori nazionali del settore, valorizzando competenze e progetti imprenditoriali italiani. La nascita di Renovit, in collaborazione con Cdp, dà continuità a questo percorso con ulteriori prospettive di crescita: abbinando visione di mercato e capacità tecniche e finanziarie, la nuova società sarà in grado di fornire un contributo ancora più significativo alla riqualificazione energetica e alla lotta ai cambiamenti climatici, favorendo lo sviluppo sostenibile del nostro Paese".