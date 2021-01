Smog: Cattaneo (Lombardia), 'più attenzione per regioni Bacino padano'

29 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Le regioni del Bacino padano hanno bisogno di attenzioni significative e straordinarie a livello nazionale. Ciò mal si concilia col fatto che nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza non è stato inserito invece alcun intervento specifico". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando i dati diffusi oggi dal Sistema nazionale di protezione ambientale e inseriti nel report annuale 'Mal'aria di città 2021 di Legambiente'. "Il traffico veicolare non è l'unica fonte d'inquinamento, anche i dati lo confermano. Indicano un trend pluriennale di diminuzione progressiva di Pm10 e Pm2,5 e di biossido di azoto".

Il rapporto di Snpa, spiega Cattaneo, "evidenzia la posizione di svantaggio del Bacino padano, per la qualità dell'aria, rispetto al resto del Paese. Una condizione dovuta alle particolari condizioni di natura orografica e meteo-climatica".

Per affrontare il problema "il Sistema nazionale di protezione ambientale conferma che non si deve agire solo sulla mobilità. Ma occorre intervenire su tutte le fonti di emissione, come riscaldamento domestico ed emissioni in agricoltura, che generano particolato secondario in atmosfera", conclude.