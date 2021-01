OSS. EUROBET: Sfide difficili per Roma e Juve Bianconeri vincenti per il 78%, giallorossi per il 62%

29 gennaio 2021 a

Il girone di ritorno comincia con una classifica ancora molto fluida e distacchi limitati tanto che ogni turno sembra far pendere i favori per la vittoria finale o la qualificazione in Champions League verso squadre differenti.

La capolista Milan, dopo aver inanellato due delusioni consecutive - la sconfitta con l'Atalanta in Campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter – secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (

Tra i marcatori più attesi dopo l'intramontabile Ibrahimovic compare il giovane gambiano Musa Barrow del Bologna.

La Juventus è chiamata a dare continuità al suo tentativo di rincorsa facendo visita ad una Sampdoria in serie positiva, il 78% dei tifosi è convinto riuscirà a fare risultato pieno mentre il 16% pronostica un pareggio. A comparire sul tabellino marcatori, oltre alla coppia gol bianconera Ronaldo e Morata, è atteso l'ex Quagliarella.

La sfida più difficile sembra attendere la Roma, chiamata ad ospitare il Verona. Solo il 62% crede in una vittoria capace di allontanare la crisi dello spogliatoio giallorosso mentre il 20% si aspetta un'altra vittoria della squadra scaligera dopo il bel successo sul Napoli nell'ultimo turno. I risultati esatti più giocati lasciano pensare ad una partita con molti gol: 3-1, 2-2 e 2-1.

Ad un turno più facile, almeno nelle previsioni analizzate dall'Osservatorio Eurobet, è chiamata l'Inter con il 98% delle preferenze per la vittoria ed il monopolio del podio dei marcatori più attesi, nell'ordine Lukaku, Lautaro Martinez e Vidal.

Il 94% dei tifosi è convinto che il Napoli non farà troppa fatica ad avere ragione di un Parma capace di portare a casa un punto nelle ultime cinque partite ed anche qui il tabellino dei gol è appannaggio dei soli giocatori allenati da Gattuso: Insigne, Lozano e Zielinski. Impietoso anche l'elenco dei risultati esatti più giocati, 3-0, 3-1, 2-0 lasciando davvero poche speranze ad un Parma che avrebbe bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

