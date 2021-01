Oscar Giannino su RadioBorsa spiega perché l'Italia ora sta rischiando grosso

29 gennaio 2021 a

(Milano, 29 gennaio 2021)

A che punto è l'Italia fra crisi sanitaria, economica e ora anche di governo?

Possiamo permetterci di continuare a fare le “cicale” pure litigiose che tirano a campare?

Del declino dell'Italia ne parla su RadioBorsa con Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, fondatori di SoldiExpert SCF e consulenti finanziari indipendenti.

Troppi gli errori politici fatti finora e non solo sul tema del lavoro ma anche sulla gestione della pandemia secondo Oscar Giannino che individua il peccato originale della disastrosa gestione dell'emergenza sanitaria come un atto soprattutto di “scaricabarile” e “furbizia” del governo.

Una conversazione unica che diventa anche una vera confessione sugli errori fatti dallo stesso noto giornalista, come la sua nota laurea inventata nel 2013 e i falsi titoli. Il partito di cui era, infatti, candidato premier non superò poi la soglia di sbarramento e si sciolse poco dopo. Alti e bassi della vita come l'assurdo pignoramento dei suoi stipendi subito da Giannino qualche anno fa: 144.000 euro per un articolo dove aveva sostenuto in sintesi che la Rai era lottizzata.

Una riflessione anche amara sul mondo dell'informazione economico-finanziaria e i “conflitti d'interesse” che riguardano troppi aspetti della vita non solo pubblica del nostro Paese.

Un'intervista particolarmente attuale e ad ampio raggio dove si parla inevitabilmente del declino dell'Italia ma anche dei suoi punti di forza (più privati che pubblici), del difficile futuro che toccherà inevitabilmente ai nostri figli in un mondo che non è certo più quello che abbiamo conosciuto e anche del progetto da poche settimane lanciato da Oscar Giannino (Don Chisciotte Podcast) insieme alle ex “belve” Carlo Alberto Carnevale Maffè (docente di Strategia presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi) e Renato Cifarelli (imprenditore), suoi compagni “radiofonici” prima su Radio 24 e poi Radio Capital.

Di tutto questo si parla nel 17° episodio dello show “La Borsa & la Vita” in onda su RadioBorsa. Un contenuto che si può ascoltare in versione podcast su tutte le principali piattaforme come Spreaker o Spotify e di cui si può scaricare su Playstore o Appstore l'app di RadioBorsa. Un contenuto disponibile anche in

