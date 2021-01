Milano: Sala, 'puntiamo su interconnessione, digitale e verde'

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Bisogna evitare di pensare che per essere una città smart si debba essere una città con tanta tecnologia o una grande rete 5G. Noi dobbiamo lavorare per diventare una città interconnessa, digitale, verde e tutte le politiche devono andare insieme". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipando a un digital panel sulle città del futuro, organizzato da Qn - Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. "Una elevata digitalizzazione non basta a migliorare la vita dei cittadini. La politica deve prendersi carico di avere una visione della vita della città che vada in quella direzione".

Sala ha spiegato che "noi stiamo coniugando la facilità per il cittadino di fruire di servizi senza muoversi in continuazione con la nostra idea di città in 15 minuti, una città con tanti quartieri per poter accedere ai servizi fondamentali in 15 minuti".