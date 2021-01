Milano: rapina farmacia, polizia lo intercetta in metropolitana e lo arresta

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo, cittadino italiano di 39 anni, accusato di aver rapinato una farmacia in via Spadari. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le descrizioni dell'uomo che, poco prima, aveva minacciato la farmacista con un taglierino, rubando 250 euro dalla cassa, per poi fuggire. Tramite la descrizione del rapinatore gli agenti della Polmetro in servizio nella stazione metro Duomo hanno fermato un uomo che corrispondeva alle caratteristiche descritte. Fermato lo hanno trovato in possesso della somma di denaro rubata in farmacia. Il 39enne ha ammesso di essere l'autore della rapina ed è stato arrestato.