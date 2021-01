Milano: Confcommercio, poca chiarezza dal Comune sulle scadenze fiscali

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Il Comune di Milano "ha appena annunciato l'invarianza di gettito e fatto capire che le modalità di versamento non cambiano, ma francamente c'è poca chiarezza". Lo afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. "Fino al 2020, infatti, gli operatori commerciali pagavano l'imposta comunale sulla pubblicità permanente entro il 31 gennaio. Il regolamento di attuazione del canone patrimoniale non è stato, però, ancora approvato dal Consiglio Comunale e il Comune, alle imprese, di fatto non sta comunicando nulla. Risultato pratico: cosa devono fare gli operatori commerciali lunedì?”.

Per Barbieri "siamo alle solite. Non si comunica in tempo utile. Serviva innanzitutto uno spostamento delle scadenze. Ma, in considerazione delle gravissime difficoltà per l'emergenza sanitaria, occorreva fare uno sforzo in più: togliere i tributi o ridurli in modo significativo facendosi ‘ristorare' dallo Stato”.