Milano: bloccato con 5,5 chili di cocaina in auto, arrestato

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo, un cittadino italiano di 36 anni, sorpreso con oltre 5,5 chili di cocaina. Nel corso di un servizio di pattugliamento a Legnano, in provincia di Milano, gli agenti hanno cercato di fermare l'auto dell'uomo, con precedenti per reati legati agli stupefacenti, ma il 36enne non si è fermato ed è iniziato un inseguimento, continuato fino a Canegrate. L'uomo ha poi perso il controllo dell'auto, sbattendo contro il muro di un'abitazione, e ha poi cercato di fuggire a piedi, ma è stato subito bloccato.

Nell'auto gli agenti hanno trovato cinque panetti contenenti cocaina per un peso complessivo di 5,5 chili. Il 36enne è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.