Migranti: Palermo, diminuiscono le denunce per i casi di tratta di persone

29 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Continua ad essere elevato, il numero dei reati denunciati contro la libertà individuale - 169 a fronte delle 161 dell'anno passato- nel distretto giudiziario di Palermo. E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani. "Tra essi un forte decremento si registra per i casi di tratta di persone, essendo stati iscritti 10 procedimenti a fronte dei 30 del periodo precedente; anche per la riduzione in schiavitù il dato mostra una contrazione considerevole (-25%) dato che le denunce in merito sono 6 contro le 8 del periodo precedente.

"Non appare superfluo tuttavia continuare a ribadire, come più volte sottolineato, che, a fronte della notoria vastità del fenomeno dell'immigrazione clandestina e della complessità dei relativi procedimenti la sola lettura del mero dato statistico non appare utile al fine di comprenderne nella sua reale portata le dimensioni", spiega il Presidente Frasca.