Mafia: Procuratore Palermo, 'tempi troppo lunghi decisioni gip riducono efficacia contrasto'

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "L'efficacia del contrasto" a Cosa nostra "sarebbe notevolmente incrementata se i tempi di decisione del gip non fossero, per motivi eterogenei ma soprattutto per carenza di magistrati e di personale amministrativo che, peraltro, affligge anche questo Ufficio, eccessivamente dilatati”. E' la denuncia del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi nella relazione sull'amministrazione giudiziaria 2020 nel distretto della Corte d'Appello di Palermo. "Tuttavia, l'associazione di tipo mafioso continua a manifestare un'elevatissima resilienza ed una ostinata volontà di riorganizzarsi subito dopo ogni attività cautelare da parte dell'Ufficio, per quanto incisiva e di vaste proporzioni la stessa sia stata".