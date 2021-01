Industria: Istat, a dicembre prezzi produzione +0,5% mese, -1,8% anno

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - A dicembre 2020 i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati dello 0,5% su base mensile e diminuiti dell'1,8% su base annua (in rallentamento rispetto al -2,3% di novembre). Lo comunica l'Istat segnalando che sul mercato interno i prezzi alla produzione dell'industria registrano un incremento congiunturale dello 0,5% e una flessione tendenziale del 2,3%. Al netto del comparto energetico, i prezzi aumentano dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua. La dinamica su base sia mensile sia annua - conferma l'istituto - "è dovuta principalmente ai prezzi dell'energia, e in particolare dei prodotti petroliferi raffinati, che segnano forti rialzi congiunturali e minori cali tendenziali sul mercato interno e su quello estero area non euro".

Sul mercato estero i prezzi aumentano dello 0,3% su base mensile (+0,2% per l'area euro, +0,4% per l'area non euro) e registrano una flessione tendenziale più contenuta rispetto a quella sul mercato interno (-0,8%; -0,4% per l'area euro, -1,0% per l'area non euro).

Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell'industria registrano un aumento dello 0,8%, dovuto all'incremento dei prezzi sul mercato interno (+1,1%), mentre i prezzi sul mercato estero sono in lieve calo (-0,1%).