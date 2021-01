Governo: Fondazione Bellisario, 'appello a Mattarella per incarico a una donna'

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Come Fondazione Marisa Bellisario, rivolgiamo un appello al Presidente Mattarella perché dia a una donna l'incarico di formare un nuovo governo. Non potrebbe esserci momento più opportuno e favorevole per avere il primo premier donna". Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario.

“Se vogliamo marcare la differenza rispetto al passato, cambiare passo e far ripartire il Paese, servono la forza, la determinazione e lo spirito di servizio di una donna e il nostro Paese può contare su figure di grande spessore, competenza ed equilibrio - chiedono dalla fondazione - . Il Presidente Mattarella ha sempre mostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti del contributo femminile e sono certa sarebbe ben felice di aprire la strada a una simile 'rivoluzione' per il nostro Paese".

"Senza contare il grande danno di immagine che questa crisi sta causando: la scelta di una donna sarebbe un segnale di discontinuità, il messaggio all'Europa e al mondo di un'Italia che ha il coraggio di cambiare, di ripartire e rinascere dalla crisi più forte di prima", conclude Golfo.