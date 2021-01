Giustizia: Palermo, aumentano le denunce per corruzione

29 gennaio 2021 a

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Aumentano le denunce per corruzione nel distretto della Corte d'Appello di Palermo. E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione della giustizia del Presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca. "Le denunce per corruzione sono aumentate da 57 a 75", si legge. Mentre "le denunce per concussione sono rimaste stabili (12) quelle per peculato invece sono diminuite da 140 a 105".

"Il dato numerico distrettuale ovviamente racchiude al proprio interno realtà totalmente diverse a livello dei vari territori - si legge nella relazione - non è consentito che si abbassi la guardia su questo genere di reati perché se per molti circondari la variazione rispetto allo scorso anno presenta segno negativo per altri invece la variazione è di segno opposto".