Francia: Bourrelier Group conferma interesse per Chantiers Atlantique

Parigi, 29 gen. (Adnkronos) - Bourrelier Group "conferma l'esistenza di un dialogo in vista di elaborare una proposta amichevole nei confronti dello Stato francese, di Naval group, degli enti locali in una logica di partnership". E' quanto si legge in una nota del gruppo guidato Jean-Claude Bourrelier, il fondatore del retailer del bricolage Bricorama, che conferma così le indiscrezioni pubblicate da 'Les Echos' che parlavano di un suo interesse per entrare nel capitale dei Chantiers de l'Altantique dopo lo stop all'accordo con Fincantieri che prevedeva che il gruppo italiano rilevasse il 50% dei Chantiers de l'Altantique, ex Stx France.

Attualmente i Chantiers de l'Atlantique sono controllati all'84,34% dallo Stato francese attraverso l'agenzia di partecipazioni dello Stato (Ape). Naval Group detiene l'11,67%, i dipendenti del gruppo il 2,4% e aziende locali l'1,59%.