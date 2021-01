Daimler: titolo vola su risultati 2020 migliori di previsioni

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - In una seduta pesantissima per le Borse europee il titolo del gruppo Daimler è in controtendenza, con un aumento che ha sfiorato il 2%, dopo la diffusione dei risultati preliminari per l'esercizio 2020 che sono - spiegano da Stoccarda - "nettamente superiori alle previsioni e alle aspettative del mercato". Infatti, pur "in un contesto difficile" Damler ha registrato "un quarto trimestre molto positivo, in particolare per quanto riguarda il free cash flow industriale" , dato che riflette l'attenzione a costi e liquidità. Questo dato per l'intero 2020 si attesta a 8,26 miliardi di euro mentre a fine 2020 la liquidità industriale netta era pari a 17,9 miliardi (con un balzo dai 13,1 mld di fine terzo trimestre).

L'Ebit del Gruppo Daimler è stato nel 2020 pari a 6,603 miliardi di euro , mentre quello adjusted a 8,641 miliardi con un ritorno sulle vendite rettificato al 6,9% . Bene anche l'Ebit di Daimler Trucks & Buses EBIT a 525 milioni di euro e della divisione Mobility a 1.436 milion. Sui dati Daimler segnala un impatto delle azioni legali per 164 milioni di euro e di 1,874 miliardi per la ristrutturazione avviata.

Commentando i risultati Ola Källenius, Presidente del Consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, sottolinea "un significativo miglioramento delle prestazioni finanziarie in tutta l'azienda" con una "forte attenzione a costi e liquidità, mentre sul lato commerciale abbiamo assistito a una forte domanda per i nostri prodotti in tutti i principali mercati e divisioni".